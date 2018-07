«Blues Express» nimmt Besucher mit auf eine Reise

Das «Blues Express»-Festival lockte zahlreiche Besucher an. Mit einem Dampfzug konnten sie sich ab dem Bahnhof Fond-de-Gras auf eine Reise durch die Jahrhunderte begeben. In Lasauvage angekommen, hörte man bereits aus der Ferne den Sound von Richie Kotzens Gitarre. Unterstützt von exzellenten Musikern, sowohl am Bass als auch am Schlagzeug, gab der Amerikaner eine beeindruckende Bühnenshow ab.

Neben der Blues-Rockband Canned Heat, die seit den sechziger Jahren Erfolge feiern, standen auch luxemburgische Blues-Bands auf der Bühne. Die Fred Barreto Band und John Lee Hooker gehörten zu den Highlights der 40 Live-Konzerte am Samstag.

(Cedric Botzung/ L’essentiel)