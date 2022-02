Leiharbeiter mit Griechenland-​​Reise geködert

Eine All Inclusive-Reise nach Griechenland! Mit diesem Lockmittel hat Personaldienstleister Adecco zu Beginn des Jahres versucht, neue Leiharbeiter anzulocken. «Der Arbeitsmarkt in Luxemburg wie auch in Europa unterliegt der Knappheit an Bewerbungen und dem Missverhältnis zwischen den Profilen der Bewerber und den Bedürfnissen der Unternehmen», sagt François Dauphin, Area Manager Luxemburg. Der Bedarf betrifft vor allem das Baugewerbe, die Industrie, die Logistik, das Baunebengewerbe und die Gemeinschaftsverpflegung.

Die am 21. Januar gestartete Urlaubskampagne hat die Zahl der Anmeldungen angekurbelt. «In der ersten Woche hatten wir 15 Prozent mehr Anmeldungen, heute sind es 22 Prozent. Das lässt uns hoffen, dass wir die Anfragen unserer Kunden besser bedienen können», so Dauphin.

«Urlaub ist ein Teil der Arbeitswelt. Indem wir diese Reise anbieten, tragen wir auch zum Wohlbefinden unserer Zeitarbeitskräfte bei. Es ist eine Art, ihr Engagement zu würdigen», sagt er. Sowohl Neuanmeldungen als auch Zeitarbeitskräfte, die bereits einen Einsatz oder Vertrag haben, können ihr Glück versuchen. Drei Personen, die zwischen dem 19. Januar und dem 31. März in Belgien oder Luxemburg im Einsatz sind, werden ausgewählt.

(jw/L'essentiel)