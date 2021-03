Infektionsrate liegt im Krankenhaus bei eins zu 20

Viele Menschen haben Angst vor einem Krankenhausaufenthalt, weil sie befürchten, dass sie sich eine Krankenhausinfektion zu ziehen könnten. Zwar werden nicht alle Infektionen erfasst, so die Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) in einer parlamentarischen Antwort an die DP-Abgeordneten Gusty Graas und Carole Hartmann. Eine europäische Studie aus den Jahren 2016/2017 gibt jedoch einen Überblick über die Situation in Luxemburg. Das Vorkommen von Krankenhausinfektionen in den Kliniken des Landes hatte bei 5,1 Prozent gelegen. Dies ging aus den an das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten übermittelten Daten hervor.

Das heißt, dass im Jahr 2017 (letzte verfügbare Zahlen) von 100 eingelieferten Patienten fünf an einem Krankenhausinfekt erkrankten. Das ist etwas weniger als der Durchschnitt der 35 europäischen Länder, die an der Studie teilgenommen hatten. Hier lag das Risiko sich anzustecken durchschnittlich bei 5,5 Prozent. In den Nachbarländern liegt das Ansteckungsrisiko mit 5,8 Prozent in Frankreich und 7,3 Prozent in Belgien etwas höher als im Großherzogtum. Deutschland bildet mit einem Risiko von 3,6 Prozent die Ausnahme.

21 Hygieneschwestern im Einsatz

Nach Schätzungen sind es also fast 2569 Menschen, die jährlich in Luxemburg betroffen wären. Die häufigsten Infektionen sind: Harnwegsinfektionen, Lungenentzündungen, postoperative Wundinfektionen und bakterielle Infektionen.

Zur Bekämpfung dieser Infektionen sind in luxemburgischen Krankenhäusern derzeit 21 Hygieneschwestern in Vollzeit angestellt. Die Gesundheitsministerin lobte das Personal für seinen «großen Einsatz im Kampf gegen die Pandemie» und erwähnte in ihrer parlamentarischen Antwort auch die Frage nach Antibiotika, gegen die viele Krankenhauskeime resistent sind.

Zunächst begrüße sie die Tatsache, dass der Verbrauch von Antibiotika in der ambulanten Versorgung zwischen 2014 und 2019 um 9 Prozent gesunken sei. Der aktuelle Nationale Antibiotika-Plan (NAP) 2018-2023 betone weiterhin – gegenüber der Öffentlichkeit und dem medizinischen Fachpersonal – den richtigen Einsatz von Antibiotika.