Mindestlohn fällt in Luxemburg am höchsten aus

Der gesetzliche Mindestlohn ist immer wieder Thema in unserer Gesellschaft und die Meinungen gehen dabei weit auseinander. Von den 27 Staaten der Europäischen Union gibt es in 21 einen gesetzlichen Mindestlohn, der landesweit und branchenübergreifend gilt.

Seit dem 1. Oktober des vergangenen Jahres liegt er in Luxemburg bei 13,04 pro Stunde. Angestellte im Alter unter 21 Jahren bekommen mit 12,73 Euro pro Stunde etwas weniger. Im EU-Vergleich steht das Großherzogtum mit diesen Werten mit großem Abstand an der Spitze. Auf Platz drei liegt Frankreich, wo derzeit 10,57 Euro gezahlt werden. In Belgien liegt der Mindestlohn bei 9,87 Euro, in Deutschland derzeit bei 9,82 Euro und in Portugal bei 4,04 Euro.

Gestaffelte Mindestlöhne in den Niederlanden

Allerdings könnte Deutschland in der Rangliste schon bald einen großen Sprung nach vorne machen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will sich 2022 zuerst der Anhebung des Mindestlohns auf zwölf Euro widmen. Bereits Anfang des Jahres soll ein entsprechender Gesetzesentwurf entstehen.

Die Ampel-Koalition hat sich in ihrem #Koalitionsvertrag unter anderem auf einen gesetzlichen #Mindestlohn von 12 Euro geeinigt. Rund zwei Millionen Arbeitnehmer:innen in Deutschland würden direkt von der Lohnerhöhung profitieren. (rb) — Statista GmbH (@statista_com) November 26, 2021

Kompliziert gestaltet sich die Berechnung des Mindestlohnes in den Niederlanden, weil dort unterschiedliche Tarife gelten: Am höchsten, mit 10,91 Euro, fällt er für Mindestlohnempfänger im Alter über 21 Jahren in einer 36-Sunden-Woche aus. 21-Jährige mit einer 40-Stunden Woche verdienen hingegen lediglich 9,82 Euro pro Stunde. Der ebenfalls gestaffelte gesetzliche Mindestjugendlohn liegt darunter.

Am unteren Ende der Rangliste liegen osteuropäische Länder: Nur 2,07 Euro pro Stunde bekommen Mindestlohnempfänger in Bulgarien. In Rumänien werden 2,87 Euro gezahlt. Es sei angemerkt, dass diese absoluten Werte das Preisniveau und die Lohnhöhe des jeweiligen Landes außer Acht lassen. Zum Beispiel liegen die Mieten und Lebensmittelpreise in Bulgarien weit unter jenen in Luxemburg.

(sw/L'essentiel)