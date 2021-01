Die Entscheidung Luxemburgs, das Recht auf Kindergeld nicht mehr an die Kinder, sondern an das arbeitende Elternteil zu knüpfen, sorgt für Unmut bei betroffenen Eltern. Roseline, eine französische Grenzgängerin kämpft bereits seit 2016 in Form endloser Anträge mit den luxemburgischen Behörden. Die Mutter einer elfjährigen Tochter sagt, dass sie viel verloren hat, seit sie kein Geld mehr von ihrem Mann erhält, der zwar Fahrer in Luxemburg ist, aber nicht der Vater ihres Kindes. «Die Behörden haben uns Recht gegeben, aber der Fall zieht sich hin», sagt sie und will «weiter kämpfen». Außerdem habe sie «einen Brief an den Premierminister geschrieben».

Konkret: Das Großherzogtum will kein Kindergeld für Stiefkinder zahlen. Gegenüber L'essentiel gibt die Zukunftskeess an, dass dies nicht nur Grenzgänger betrifft. Die Idee ist, «die Familienbeihilfe für jedes leibliche oder eheliche Kind zu gewähren, von dem ein Elternteil in Luxemburg arbeitet, unabhängig davon, ob das Elternteil mit dem Kind in einem Haushalt lebt, ob sie in Luxemburg oder anderswo, als Paar oder allein leben». Ausgeschlossen sind diejenigen, die «keine Verbindung zu Luxemburg oder keine Eltern-Kind-Beziehung zu dem Arbeitnehmer haben», so die offizielle Präsentation vom Dienstag.

Die EU-Richter sahen in der derzeitigen Praxis im Großherzogtum eine «indirekte Diskriminierung» von Grenzgängern und forderten im April des vergangenen Jahres eine Gesetzesänderung. Diese Reform «ist reine Show, die darauf abzielt, nicht zu zahlen und gleichzeitig zu vermeiden, mit der europäischen Gesetzgebung in Konflikt zu geraten», so Pascal Peuvrel, ein Anwalt, der mehrere Personen aufgrund der luxemburgischen Kindergeld-Situation vertreten hat. Er «bezweifelt, dass dies im Einklang mit dem Gesetz steht» und versichert, dass er «alles tun wird, damit Luxemburg seine Position ändert». Für die aktuellen Fälle ist der Anwalt der Meinung, dass die Zahlung «trotzdem erfolgen muss, und zwar rückwirkend ab 2016».

