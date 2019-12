29-​​Jährige in Luxemburg vermisst

Artikel per Mail weiterempfehlen

VERMISSTENMELDUNG

Brenda TACCHI (29 J.) wird vermisst. Sie trägt schwarze Leggings, ein schwarzes Tshirt, einen schwarzen Anorak u. schwarze Sneakers mit weißen Sohlen. Sie wurde zuletzt am Samstag gegen 17.30 Uhr in der Nähe des CHL gesehen.



Infos: ☎️ 113 pic.twitter.com/Twn2dsHztT — Police Luxembourg (@PoliceLux) December 22, 2019

Die Police Grand-Ducale sucht zur Zeit nach der 29-jährigen Brenda Tacchi. Die Frau wurde zuletzt am Samstag gegen 17.30 Uhr in der Nähe des Centre Hospitalier in Luxemburg-Stadt gesehen.

Sie trug zuletzt eine schwarze Leggins, ein schwarzes T-Shirt, sowie eine schwarze, knielange Jacke und schwarze Sneakers mit weißen Sohlen. Sie ist etwa 1,72 Meter groß und trägt schulterlanges blondes Haar.

Informationen zu der vermissten Person können der Notrufzentrale der Polizei unter der Nummer 113 mitgeteilt werden.

(L'essentiel)