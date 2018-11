Radfahrer müssen auf richtige Beleuchtung achten

Die Lëtzebuerger Vëlos-Initiativ hat am vergangenen Donnerstagnachmittag, dem 8. November, in Zusammenarbeit mit der Polizei sowie dem Velo Sport Center und mit Unterstützung der Stadt Luxemburg einen Beleuchtungscheck durchgeführt. Das teilte die (LVI) in einer am Montag veröffentlichten Pressemitteilung mit.

Radfahrer hatten die Möglichkeit beim Rond-point Schumann ihre Fahrradbeleuchtung checken und reparieren zu lassen. Ziel dieser Initiative ist es, Fahrräder sicher für den Straßenverkehr zu machen. Die Polizei zog Radfahrer, die mit defektem oder gar keinem Licht unterwegs waren, aus dem Verkehr und machte auf die Gefahren, die vor allem in den dunklen Wintermonaten auf Radfahrer lauern, aufmerksam.

In knapp zwei Stunden konnten insgesamt 152 Radfahrer einem Check unterzogen werden, wobei kleinere Reperaturen vor Ort getätigt wurden. Rund die Hälfte der Fahrräder war nicht ordnungsgemäß ausgestattet. In den meisten Fällen fehlten die vorgeschriebenen Reflektoren – sei es der rote Reflektor hinten, die beiden Speichenreflektoren pro Rad sowie an den Pedalen. Dennoch stellten die Initiatoren eine positive Entwicklung fest. Im Jahr 2012 waren nur lediglich ein Viertel der kontrollierten Zweiräder korrekt ausgestattet. In den Folgejahren steigerte sich die Zahl um 48 Prozent.

(L'essentiel)