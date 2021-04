Erste Lockerungen könnten nächste Woche kommen

Am Freitagnachmittag sind Premierminister Xavier Bettel (DP) und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) vor die Presse getreten, um über die aktuelle Pandemie-Situation zu sprechen. Der Premier ergriff als Erster das Wort und beschrieb die Corona-Lage als «weiterhin stabil». Mit momentan rund 200 Neuinfektionen pro Tag könnten am Mittwoch kommender Woche im Regierungsrat neue Lockerungen festgelegt werden. Auch im privaten Umfeld könnten besonders strenge Regeln aufgehoben werden.

Im Hinblick auf die Impfstrategie teilte Bettel mit, dass der Johnson & Johnson-Impfstoff nun auch in Luxemburg für alle Menschen über 30 Jahren zur Impfung empfohlen werde. Wenn die Hersteller die geplanten Lieferungen einhielten, könnten in den kommenden Monaten 164.000 weitere Menschen geimpft werden. Das geplante Impfzentrum in der Luxexpo mache derzeit aufgrund der verfügbaren Dosen noch keinen Sinn, das könnte sich in den kommenden Wochen aber ändern, so der Premier.

Die angebotenen Wartelisten werden derweil gut genutzt. 4100 Menschen über 18 Jahren haben sich bereits am heutigen Freitag für Restdosen eingetragen, die am Ende des Tages in den Impfzentren übrig sind. Bettel betonte aber erneut, dass es «immer nur ein paar wenige Restdosen» gebe. Dennoch wolle man sicherstellen, dass nichts ungenutzt weggeworfen wird. Auf der Warteliste für Astrazeneca haben sich mittlerweile rund 30.000 Menschen registriert, so Bettel. Er selbst hätte dies auch getan und werde am kommenden Donnerstag mit dem Astrazeneca-Vakzin geimpft.

« Eine Pandemie ist global und immer wieder gut für neue Überraschungen »

Im Bezug auf die aktuelle Corona-Welle in Indien teilte der Premierminister mit, dass Luxemburg 58 Beatmungsgeräte in das schwer getroffene Land entsende. Gesundheitsministerin Paulette Lenert griff dieses Thema anschließend auf und stellte die verschärften Einreisebestimmungen für Passagiere aus Indien vor. Vor dem Antritt der Reise ins Großherzogtum brauche es bereits einen negativen PCR-Test, auch bei der Ankunft in Luxemburg sei ein weiterer Test nötig. Anschließend müsse der Passagier sieben Tage in Quarantäne, nach deren Ende erneut getestet werden müsse.

Lenert informierte darüber hinaus über die aktuelle Test-Situation. Neben den PCR-Tests habe die Regierung seit Jahresbeginn erhebliche Mengen an Schnelltests bestellt. In der Schule sollen diese zweimal pro Woche eingesetzt werden, aber auch für den Sport- und Gastronomie-Bereich könnten sie in den kommenden Wochen im Zusammenhang mit möglichen Lockerungen wichtig werden. Auch für Betriebe im Land sollen Tests zur Verfügung gestellt werden. Für eine Verschlimmerung der Pandemie habe man vorgesorgt und eine Notreserve an Schnelltests angelegt. Damit könnte die gesamte Bevölkerung im Land innerhalb weniger Tage zweimal durchgetestet werden.

Lenert äußerte sich ebenfalls zu den erhältlichen Selbsttests, warnte aber, dass man sie nicht komplett «für bare Münze holen» könne. Ein negatives Resultat bedeute nicht zwangsläufig, dass man wirklich negativ sei. Auch Bettel hakte hier ein, dass die Selbsttests «keine 100-prozentige Garantie» böten, «aber zumindest ein bisschen Sicherheit».

(dm/L'essentiel)