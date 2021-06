Luxemburg, Land der Großverdiener – oder?

64.932 Euro. Das ist das durchschnittliche Bruttojahresgehalt in Luxemburg. Mit 182 Prozent des EU-Durchschnitts entspricht das den höchsten Löhnen in Europa. Am anderen Ende der Skala verdienen bulgarische Arbeitnehmer im Durchschnitt 8147 Euro brutto pro Jahr, also lediglich ein Achtel. Statec relativiert diese Diskrepanz in einer am Mittwoch veröffentlichten Studie. Tatsächlich sei «die Kaufkraft eines Euro in den verschiedenen Mitgliedsstaaten nicht gleich», schreibt das Statistikamt.

Und der Stundenlohn?



Während das Großherzogtum auf Landesebene hinter Dänemark den zweitbesten durchschnittlichen Stundenlohn hat, ist dieser regional andernorts höher. So zum Beispiel in der Ile de France, Bayern und Hamburg. Außerhalb der EU ist der Stundenlohn in London und der Schweiz deutlich höher.

Um vergleichen zu können, wie weit man mit den Gehältern in einem Land kommt, rechnet man im «Kaufkraftstandard» (KKS). Die Abstände zwischen den Nationen verringern sich dadurch zum Teil deutlich. So hat ein luxemburgischer Arbeitnehmer noch einen dreimal höheren KKS als sein bulgarischer Kollege. Der Vorsprung des Großherzogtums vor dem europäischen Durchschnitt fällt von 182 auf 145 Prozent.

Geringere Kaufkraftlücke

Ähnliches gilt auch für die Nachbarländer. Das durchschnittliche Jahresgehalt in Frankreich beträgt 58 Prozent des durchschnittlichen Jahresgehalts in Luxemburg, aber der französische KKS beträgt 67 Prozent des luxemburgischen. Das Gleiche gilt für Belgien (71 Prozent des Jahresgehalts bei 80 Prozent KKS) und Deutschland (69 Prozent des Jahresgehalts bei 84 Prozent KKS).

Luxemburg liegt in der Europäischen Union auch hier zwar immer noch an der Spitze, mit ähnlichen Werten wie die Schweiz erzielt, doch Statec dämpft die Begeisterung über die Gehälter weiter: Zum Beispiel sind nicht alle Branchen auf gleichen Niveau – einige Bereiche werden deutlich schlechter bezahlt. Statec das Großherzogtum mit seinen Nachbarn in neun Tätigkeitsbereichen.

Finanzen und Lehrer besser bezahlt

Frankreich belegt immer den letzten Platz, während die ersten drei Plätze variieren. So ist die Kaufkraft der Arbeitnehmer in Industrie, Baugewerbe und Handel in Deutschland und Belgien höher als in Luxemburg. Im Hotel- und Gaststättengewerbe sowie im Bereich Verwaltung und unterstützende Tätigkeiten hat Belgien die höchste Kaufkraft, Luxemburg und darauf folgend Deutschland.

In Sachen Bildung liegt Luxemburg mit einer Kaufkraft von 80.000 Euro pro Jahr klar vorne. Es folgen Deutschland und Belgien mit knapp über 40.000 Euro. Frankreich macht mit 30.000 Euro das Schlusslicht. Gleiches gilt für die öffentliche Verwaltung, aber auch für das Gesundheits- und Sozialwesen, wo Luxemburg weit vor Deutschland liegt. Im Gesundheits- und Sozialwesen ist die Kaufkraft in Luxemburg sogar fast doppelt so hoch wie in Frankreich. Die mit Abstand höchsten Gehälter gibt es in der Finanz- und Versicherungsbranchen, mit etwa 100.000 Euro pro Jahr, was einer Kaufkraft von 80.000 Euro entspricht.

Hohe Boni, aber nicht für jeden

Letztgenannter Wirtschaftszweig ist in Luxemburg überrepräsentiert, ohne den öffentlichen Dienst macht er 13 Prozent der Angestelltenbeschäftigung aus. Zählt man auch spezialisierte, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten hinzu, kommt man auf 22 Prozent der Beschäftigten des Landes. Das zieht den Gehaltsdurchschnitt des Landes deutlich nach oben – beide Branchen machen in Frankreich nur elf Prozent der Beschäftigung aus, in Deutschland neun Prozent und in Belgien acht Prozent. Im Gegensatz dazu ist die Industriebranche, in der die Löhne im Großherzogtum niedriger sind, mit zehn Prozent der Beschäftigten unterrepräsentiert. Im EU-Schnitt liegt dieser Wert bei 22 Prozent, in Deutschland bei 24.

Zuletzt weist Statec auf das Gewicht der jährlichen Bonuszahlungen hin: In Luxemburg machen sie 15 Prozent des Jahresgehalts aus, hinter Österreich und Portugal ist das der drittgrößte Wert. Der EU-Schnitt liegt bei acht Prozent. Die Boni steigern also das Jahreseinkommen – allerdings nicht für alle, da sie sich nur wenigen Arbeitnehmern zugute kommen. Finanz- und Versicherungstätigkeiten sowie freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten machen fast die Hälfte der gezahlten Prämien aus.

(jw/L'essentiel)