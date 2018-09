«Der Sonntag könnte dramatisch werden»

«Kälteschock» für Luxemburg: Nach den angenehm sommerlichen Temperaturen der vergangenen Tage weht am Freitag eine steife Brise durchs Ländchen. Dazu gesellten sich an vielen Orten Regenschauer. In Reckingen/Mess, Echternach und anderen Gemeinden im Großherzogtum zeigte das Thermometer kurz vor Mittag nur noch maximal zehn Grad Plus an – ein Vorbote für ein teils turbulentes Wochenende.

So wird das Wetter!







finden Sie die Wettervorhersage für Ihren Wohnort in Luxemburg und der Großregion. Hier finden Sie die Wettervorhersage für Ihren Wohnort in Luxemburg und der Großregion.

Während der (morgige) Samstag bei einem Mix aus Sonne und Wolken noch ruhig verläuft, droht ein «stürmischer bis dramatischer» Sonntag, wie es auf der Facebook-Seite von «Meteo Remich» heißt. «Heikel an der Situation am Sonntag wird wohl, dass man sogar Sonntagmorgen noch nicht genau wissen wird, was kommt», erklärt Sven Rock von «Meteo Remich». Was die Situation so kompliziert macht: «Durch das Tief Fabienne kommt es morgens zu einem Warmfront-Durchgang und abends zu einem Kaltfront-Durchgang. Dazwischen verstärkt sich der Wind deutlich.»

Heikle Situation

Ab dem späten Sonntagnachmittag sind Gewitter mit gefährlichen Fallböen von bis zu 100 km/h möglich. «Mit dem Kaltfrontdurchgang kommt es nochmals zu einer heikler Situation. Der Wind frischt nochmals deutlich auf. Laut Wettermodellen muss man da wohl mit Windböen um 85 km/h rechnen. Können aber auch etwas mehr werden», sagt Rock. Auch der staatliche Wetterdienst Meteolux prophezeit für Sonntag turbulentes Wetter mit Regen und «stürmischen Böen, insbesondere in Richtung Mitternacht».

Erst Montagmorgen klingt der erste Herbststurm des Jahres wieder ab. Die Tageshöchsttemperaturen in Luxemburg bewegen sich nächste Woche nur noch zwischen 13 und 15 Grad.

(jt/L'essentiel)