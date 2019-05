Mehr als 200.000 Euro für einen Parkplatz

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bereits 2016 hat L'essentiel auf die exorbitanten Verkaufspreise von privaten Parkplätzen in Luxemburg und insbesondere in der Hauptstadt hingewiesen. Drei Jahre später hat sich die Situation weiter zugespitzt. Immobilienanzeigen bieten Plätze für sechsstellige Beträge an.

Zum Beispiel 210.000 Euro für einen Platz vor dem zukünftigen Royal-Hamilius, im Zentrum der Hauptstadt. Oder 250.000 Euro für zwei Stellplätze im Parkhaus Monterey. Das sind deutlich höhere Preise als zum Beispiel in Paris oder Berlin. «Die Preise sind hoch», muss Jean-Paul Scheuren, Präsident des Real Estate Board, zugeben. Ihm zufolge sind «die in der Innenstadt Luxemburgs zum Verkauf stehenden privaten Parkplätze eben selten» und deshalb treibe das niedrige Angebot und die hohe Nachfrage die Preise nach oben.

Hunderte von Euro Miete

Jean-Paul Scheuren ist Vizepräsident der Chambre immobiliere des Großherzogtums Luxemburg. Er sieht die Ursache für die hohen Preise woanders: Die fehlende Konkurrenz unter den Anbietern und das hohe Einkommen der potenziellen Käufer seien dafür verantwortlich.

Bisher gibt es keine Möglichkeit, den Preis zu deckeln. In Luxemburg gibt es keine gesetzliche Grundlage, um den Preis für einen Parkplatz festzulegen. Er bleibt dem Markt überlassen. «Nur im Stadtzentrum der Hauptstadt, wo der Mangel an privaten Parkplätzen extrem hoch ist, eskaliert die Situation dermaßen. In anderen Stadtteilen und vor allem außerhalb ist die Situation ganz anders», relativiert Jean-Paul Scheuren.

(Nicolas Chauty/L'essentiel)