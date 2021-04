Die Vielfalt Luxemburgs kennt kaum Grenzen

Weinberge am Wasser, Felsformationen im Wald, majestätische Schlösser, ehemalige Industriebrachen, in denen sich die Natur ihre Rechte zurückerobert hat: Luxemburg ist voll von Naturlandschaften, die man zu Fuß oder mit dem Fahrrad auf langen Wegen erkunden kann. Die regionalen Tourismusbüros bieten viele Möglichkeiten, das Großherzogtum mit seinen Bergen und Tälern zu entdecken.

Auf den Spuren von Melusina



Zu Ostern hat das Tourismusbüro der Hauptstadt sein Angebot an Führungen erweitert. Insbesondere lädt es Kinder (ab 6 Jahren) ein, die Stadtfestung auf einer spannenden Tour mit Graf Siegfried und der Meerjungfrau Melusina zu entdecken. Am Ende der Schnitzeljagd öffnen die Kinder eine Schatztruhe, die eine Überraschung enthält. Melusina rät, die Abenteuer auf dem Piratenschiff im Stadtpark fortzusetzen.

Ob in den luxemburgischen Ardennen oder Ösling, im Norden des Landes: Wanderern und ihren Führern bieten sich viele Möglichkeiten, ein Picknick mit lokalen Köstlichkeiten zu genießen. In Ahn, auf der Moselseite im Osten des Landes, werden etwa Eselwanderungen (Wochen vom 12., 19. und 26. April) sowie geführte Wanderungen für Kinder in den Weinbergen angeboten.

Im Gutland, im Zentrum und im Süden des Landes, sorgen das Schiefermuseum, das Schloss Useldingen, eine «Erneuerbare-Energien-Tour» in Beckerich oder eine Wanderung im Naturschutzgebiet Aarnescht für Abwechslung. Im Müllerthal, der «kleinen Luxemburger Schweiz», sind das Renaissanceschloss Befort oder der Aquatower in Berdorf beliebte Ausflugsziele. Im Land der Roten Erde (Minett) im Süden des Landes ist der Strukturwandel bereits vollzogen. Hier kann man überall beobachten, wie sich die Natur das einstige Bergbau-Territorium zurückerobert.

(Severine Goffin/L'essentiel)