Ein Toter und zwei Verletzte nach Jagdunfällen

Kürzlich rückten Jäger im Großherzogtum wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit, als ein Pärchen bei einer Treibjagd fast von einer Kugel getroffen worden wäre. Die Gesamtsituation von Jagdunfällen in Luxemburg ist dennoch eher beruhigend: Die Jagdsaison, die am 13. Oktober startete, verlief laut Landwirtschaftsministerium bisher ereignislos. Jagdunfälle kommen in Luxemburg insgesamt nur sehr selten vor. So hat das Ministerium seit Anfang des Jahrzehnts lediglich drei Fälle registriert.

Am 24. September 2016 wurde eine Frau auf ihre Terrasse in Fentingen von einer verirrten Kugel schwer im Gesicht verletzt. 2013 starb ein Jäger, der sich versehentlich selbst erschoss, als er über ein Hindernis steigen wollte, und 2011 wurde einer von einem Jäger-Kollegen verletzt. In den 1970er Jahren wurden noch vier tödliche Jagdunfälle registriert.

Jagderlaubnis in Luxemburg gehört zu den schwierigsten in Europa

Die Vorsicht der rund 2200 Jäger des Landes «erklärt sich vor allem durch die Prüfung zur Erlangung der Jagderlaubnis, die zu den schwierigsten in Europa gehört», so Georges Jacobs, Präsident der Fédération Saint-Hubert des chasseurs du Luxembourg (FSHCL). Die Vereinigung arbeitet eng mit der Naturverwaltung zusammen, um die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten.

«Die angehenden Jäger lernen, in einem bestimmten Winkel zu schießen, damit es zu keinen Schäden durch Querschläger kommen kann», erklärt Georges Jacobs. «Sie müssen in der Lage sein, systematisch und sehr genau zu bestimmen, wo die Kugel letztendlich einschlägt.»

(Joseph Gaulier/L'essentiel)