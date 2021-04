Bleiben die Terrassen auf, Herr Bettel?

Wie steuert das Großherzogtum weiter durch die Coronakrise? Premierminister Xavier Bettel (DP) informiert um 15 Uhr am Freitagnachmittag in einer Pressekonferenz über den aktuellen Kurs. Im Anschluss an die Beratung des Regierungsrates stellt sich der Premierminister gemeinsam mit Sozial- und Vizegesundheitsminister Romain Schneider (LSAP) den Fragen der Presse.

Beide berichten über die aktuelle Corona-Lage im Land und wie es mit den derzeit gültigen Beschränkungen weitergeht. Verfolgen Sie hier das Statement des Regierungschefs und seines Ministers im Livestream.

(L'essentiel)