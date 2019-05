Schulen mit Unternehmergeist belohnt

Sechs Gymnasien haben an der diesjährigen, zweiten Ausgabe des TES-Awards teilgenommen. «Das Ziel der Auszeichnung The Entrepreneurial School Award (TES) ist, den Unternehmergeist an Schulen zu belohnen», sagte Sebastian Symolka, Projektkoordinator von Jonk Entrepreneure.

«Es geht nicht nur darum, Schüler zu ermutigen, später unternehmerisch tätig zu werden. Es ist auch die Herangehensweise, die wir ihnen vermitteln wollen. Die können sie überall anwenden, auch im Privatleben», so Bildungsminister Claude Meisch. «Ich hoffe, dass in Zukunft noch viele andere Schulen an diesem Programm teilnehmen werden», ergänzte Charles Denotte, Vorstandsvorsitzender von Jonk Entrepreneure.

Finale in Helsinki

Der erste Preis ging an die Landwirtschaftliche Fachhochschule Ettelbruck. «Wir sind sehr glücklich, weil wir uns als Schule sehr für das Unternehmertum einsetzen. Die Lehrer haben Lob verdient, weil sie die Schüler motiviert und sie dazu gebracht haben, kreativ zu werden, etwas Neues auszuprobieren. Auch unseren Schülern müssen wir gratulieren. Wenn man sie ein wenig anstößt, haben sie tolle Ideen und können sehr schöne Dinge schaffen», sagte Simone Dauphin, stellvertretende Schulleiterin des Gymnasiums.

Der zweite Preis ging an das Lycée Ecole de Commerce et de Gestion (LTECG) in Luxemburg. «Es ist eine Anerkennung dessen, was wir schon geschafft haben, und ein Ansporn für die Zukunft. Seit drei Jahren versprühen wir den Geist des Unternehmertums an unserer Schule. Wir werden das Programm weiterentwickeln, um das Potenzial dieser jungen Menschen zu fördern und dafür zu sorgen, dass sie sehen, welche Talente in ihnen stecken», erklärte Joseph Britz, Schuldirektor der LTECG.

Die beiden Schulen nehmen am 16. und 17. Oktober an der europäischen Auszeichnung in Helsinki teil.

(Marion Mellinger/L'essentiel)