3000 junge Luxemburger haben keinen Job

9,9 Prozent der Luxemburger im Alter von 20 bis 34 Jahren befanden sich 2018 weder in der Hochschulbildung noch auf dem Arbeitsmarkt. Das geht aus einer aktuellen Eurostat-Studie hervor. Im Schnitt beträgt dieser Wert in der Europäischen Union 16,5 Prozent.

Zum 31. Mai waren 2919 Personen im Alter unter 30 Jahren bei der Adem gemeldet: 1392 haben keine Qualifikationen, 999 ein Abitur und 528 sogar ein Hochschuldiplom. «Mangelnde Qualifikationen sind ein Hindernis bei der Arbeitssuche, weshalb sowohl Schulungen als auch angepasste Verträge angeboten werden», sagt Julie Ransquin, Sprecherin der Adem.

Programm für Schulabbrecher

Das Nationale Zentrum für berufliche Weiterbildung bietet eine auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnittene Ausbildung an. In diesem Jahr wurden fast 2000 Zertifikate in den unterschiedlichen Berufsfeldern vergeben. Die Nationale Schule für Erwachsene bietet zudem pro Jahr mehr als 500 Personen eine Ausbildung an. Zwei Jahre nach dem Abschluss «sind 75 Prozent von ihnen berufstätig oder haben eine höhere Ausbildung», sagt Carlo Welfring, der Direktor.

Der Nationale Jugenddienst (SNJ) richtet sich an junge Erwachsene, die die Schule abgebrochen haben und keinen Abschluss haben. Seiner Programme zum Übergang ins Berufsleben ermöglichen es jungen Menschen, die lange nicht mehr beruflich tätig waren, sich in Gruppen wieder an einen Arbeitsalltag zu gewöhnen.

(Marion Mellinger/L'essentiel)