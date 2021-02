«Kompletter Lockdown ist nicht das Effektivste»

Ein kompletter Lockdown ist nicht die effektivste Maßnahme im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Zu diesem Ergebnis kommen Forschende des Luxembourg Institute of Socio-Econmic Research (Liser). Die Wissenschaftler haben in einer Studie die Wirkung von nicht-pharmazeutischen Maßnahmen gegen Corona in Rund 175 Ländern untersucht, darunter auch Luxemburg.

«Wenn man den Menschen die Gründe für einen Ortswechsel nimmt, bleiben nicht mehr viele übrig, auf die sich Maßnahmen zur Bewegungseinschränkung auswirken können», betont Bertrand Verheyden, einer der Autoren der Liser-Studie. Die Forschenden sind zu dem Schluss gekommen, dass Homeoffice, Homeschooling, die Absage von öffentlichen Veranstaltungen und die Einschränkung privater Treffen sich als die wirksamsten Waffen gegen die Pandemie erwiesen haben.

Wirkung erst nach einer Woche

Zudem hätte sich gezeigt, dass neue Maßnahmen frühestens nach einer Woche erste Wirkungen zeigen, berichtet Verheyden weiter. Der strickte Lockdown mit limitiertem Ausgang, wie er im März 2020 verhängt worden war, sei die am wenigsten erfolgreiche Maßnahme gewesen und hätte nur langsam Wirkung entfaltet. Was nach Ansicht der Forscher auch damit zusammenhängen könnte, dass diese Maßnahme oft als letztes Mittel eingesetzt wurde, wenn in den Ländern ein Kontrollverlust drohte.

Die internationalen Reisebeschränkungen hätten nur kurzfristige Effekte gezeigt, vergleichbar mit einem Damm, der seine Funktion verliert, sobald er ein Leck bekommt. Auch seien der Zeitpunkt und die Intensität der Maßnahmen von entscheidender Bedeutung. «Thailand hat sehr schnell reagiert und 2020 mit wenigen Fällen überstanden, anders als zum Beispiel die Vereinigten Staaten», erklärt Verheyden.

(sg/L'essentiel)