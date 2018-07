Juncker nach Treffen mit Trump: «We have a deal»

Die EU und die USA haben im Handelsstreit überraschend Einigungen in mehreren Bereichen erzielt. Das sagten US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker am Mittwoch nach einem Krisentreffen im Weißen Haus. «Meine Absicht war es, heute einen Deal zu erzielen. Und wir haben heute einen Deal erzielt», erklärte Juncker bei einer Pressekonferenz.

