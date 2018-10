AtHome fürchtet einen weiteren Preisanstieg

Das Problem ist bekannt - und wird wohl noch größer. Die Immobilienpreise in Luxemburg werden weiter steigen. Die AtHome-Gruppe bilanzierte am Montag in ihrem aktuellen Bericht«eine Erhöhung des Verkaufspreises in den vergangenen zwölf Monaten für Wohnungen um acht Prozent und Häuser um neun Prozent.»Der Brancheführer warnt vor der Beschleunigung, die sich derzeit weiter andeutet.

Die starke Nachfrage treibt die Preise weiter in schwindelerregende Höhen. Ein Appartement kostet im Schnitt 460.983 Euro, ein Haus liegt bei 764.860 Euro. Das sind 5390 Euro beziehungsweise 4308 Euro pro Quadratmeter. Letzter stützt sich auf die Preise, die bei 21.000 Immobilienanzeigen zwischen September 2017 und September 2018 angegeben wurden.

Auch für die Vermietung wurde eine Schwelle überschritten. Die Monatsmiete übersteigt nun im Schnitt erstmals die 1000-Euro-Marke. Genau genommen sind es 1009 Euro. Das bedeutet einen Anstieg von fünf Prozent innerhalb eines Jahres.

(jg/L'essentiel)