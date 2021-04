Das Projekt «Kaboom» sorgt für schnellen Grillspaß

«Wir wollten das Upcycling fördern. Es gibt zu viel Abfall auf der Welt. Also haben wir nach einem Projekt gesucht, um diesem Abfall eine letzte Verwendung zu geben». Claudia und ihre Klassenkameraden Noé, Samuele und Aleksandra starteten das Projekt «Kaboom». Dazu haben die vier Schülerinnen Technischen Lyzeums Bonneweg ein Unternehmen gegründet.

«Wir kamen im Oktober auf die Idee und begannen im März mit dem Verkauf», sagt Claudia. Bevor sie in die Produktion gehen konnten, mussten sie zunächst die Materialien finden. Die Anzünder, die für den Grill oder die Feuerstelle verwendet werden sollen, werden aus Wachs und Sägemehl sowie Eierkartons hergestellt. Jede Schachtel mit sechs Feueranzündern, deren Herstellung etwa eine Stunde dauert, wird für sechs Euro verkauft. 100 Stück wollen sie davon verkaufen. «Wir verkaufen sie über unsere Facebook-Seite, unsere Website und haben auch einen Verkauf in einem Pop-up-Store in der Stadt geöffnet.»

Das kleine Unternehmen soll bis zum Ende des laufenden Schuljahres bestehen, danach gehen die vier angehenden Unternehmerinnen in ihr letztes Schuljahr. «Ein Projekt wie dieses hat Potenzial und eine nachhaltige Zukunft», schließt Claudia.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)