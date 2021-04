Die Peckvillercher hatten einen guten Flug

«Ich bin eigentlich kein Sammler, ich habe welche für meine Freunde mitgenommen», sagt Nils, 33 Jahre, mit seinen fünf Peckvillerchern in den Händen schnell. Wenn nicht gerade Pandemie ist, werden die tönernen Vogelpfeifen eigentlich in einem Trubel von Menschen auf der Emaischen verkauft. Aber schon das zweite Jahr in Folge hat der Verein «Nouspelter Emaischen asbl» einen Drive-In organisiert, bei dem man seinen vorbestellten Vogel abholen konnte – und hat die Fans angelockt.

«Ich war sofort an meinem Computer, als der Verkauf eröffnet wurde. Ich wollte ein bestimmtes Péckvillchen haben und von denen gab es nur eine limitierte Auflage», erklärt Jeff, 28 Jahre alt. «Wir haben 1300 Peckvillerchers verkauft, so viele wie auch in anderen Jahren», bestätigt Nicolas Berton, Sekretär des Vereins, «und im Gegensatz zu 2020, als wir überhäuft wurden, sind wir die vielen Reservierungsmails nun schon gewohnt», lacht er.

Die Peckvillerchers sind eine Kindheitserinnerung. «Ich kaufe jedes Jahr eins», erzählt Alex, 23, aus Nospelt. Die Tradition des Töpferns wird im Dorf von den Älteren an die Jüngeren weitergegeben. So hat auch Marc Einsweiler das Handwerk gelernt. «Ich brauche drei Stunden, um ein Péckvillchen herzustellen», schätzt er. «Für meine Charge von 250 Vögeln brauche ich fast ein Jahr. Ab Dienstag beginne ich mit dem Entwurf für 2022.»

(sg/L'essentiel)