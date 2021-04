Luxemburger Schüler bangen um ihr Abitur

Die Ausbreitung des Coronavirus und das Herannahen der Abiturprüfungen beunruhigen die Schüler, die bald ihren Abschluss machen wollen. Sie haben einen Brief an Bildungsminister Claude Meisch geschickt, in dem sie um ein vorzeitiges Ende des Unterrichts zugunsten des Heimunterrichts bitten.

Zurzeit müssen die Schüler der Première bis einschließlich 12. Mai zur Schule gehen. «Wir bitten darum, das Schuljahr am Freitag, den 7. Mai, zu beenden und uns von Montag, den 9. Mai, bis Mittwoch, den 12. Mai, Heimunterricht zu gewähren», heißt es in dem Schreiben.

Separate Räume für Schüler in Quarantäne

Diese Lösung würde es den Schülern ermöglichen, zu Hause zu sein und nicht « dem unvermeidlichen Kontakt in den öffentlichen Verkehrsmitteln oder in den Klassenräumen ausgesetzt zu sein». Die Schüler betonten, dass sie nicht vom Unterricht befreit werden wollen, sondern «einfach nur die Risiken reduzieren möchten und damit von Ängsten befreit werden».

Das Ministerium teilt diesbezüglich mit: «Wie in den vergangenen Jahren kann ein Kandidat, der wegen Krankheit einen Tag fehlt, die verpassten Prüfungen an einem Nachholtermin ablegen. Wenn er mehrere Tage fehlt, wird er für die Herbstprüfungen zugelassen. Schüler, die sich in Quarantäne befinden, «dürfen die Prüfungen in einem separaten Raum ablegen, im Gegensatz zu mit Corona infizierten Schülern, die zu Hause bleiben müssen.»

«Sollten 50 Schüler in Quarantäne sein, werden auch 50 Aufsichtspersonen gebraucht. Ob das möglich ist, wissen wir nicht. Und wenn infizierte Schüler im September ihren Nachholtermin haben, verpassen sie die Einschreibungsfrist an den Universitäten», erklärte einer der Autoren des Briefes im Gespräch mit L'essentiel.

(Marion Mellinger/L'essentiel)