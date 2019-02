«Bad Banks» dreht erneut im Großherzogtum

Es geht um Geld. Viel Geld. Damit verbunden natürlich um Intrigen und Macht, wer mit wem, wer gegen wen. Die Rede ist von der Serie Bad Banks. Die Koproduktion der deutschen Produktionsfirma Letterbox und der luxemburgischen Iris Productions lief erstmals im März 2018 über die Fernsehbildschirme und wurde über die Arte-Mediathek innerhalb der ersten Woche bereits 1,3 Millionen Mal abgerufen. Klar, dass da eine zweite Staffel folgen muss.

Grimmepreis für «Bad Banks»

Die erste Staffel rund um die skrupellose wie karrieregeile Jana (Paula Beer) und ihrer ebenso skrupellose Ex-Chefin Christelle Leblanc (Desiree Nosbusch) wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem wurde am Dienstag bekannt gegeben, dass sie den begehrten deutschen Grimmepreis 2019 gleich mehrfach erhalten wird. So im Wettbewerb Fiktion für die beste Serie, die beste Regie, das beste Drehbuch sowie einen Preis für Paula Beer für ihre Rolle der Jana Liekam und Désirée Nosbusch für ihre Rolle als Christelle Leblanc.

Für die Arbeiten an dieser geht es neben Berlin und Frankfurt auch wieder ins Großherzogtum. Gedreht wird seit Anfang Februar neben dem Luxcongress auch am Freeport und in Belval. Fast zehn Millionen Euro Budget stehen der Erfolgsproduktion und dem neuen Regisseur Christian Zübert zur Verfügung. «Wir haben die Bankenwelt schon in der ersten Staffel aus Orten in Luxemburg, Frankfurt und Berlin zusammengebaut», sagt die deutsche Produzentin und gebürtige Merzigerin Lisa Blumenberg.

So werden alle Szenen, die sich im Händlersaal der Banken abspielen, im Luxcongress-Zentrum gefilmt. Bis Ende März dauern die Arbeiten noch an, danach gehts direkt weiter nach Frankfurt.

«Es ist nicht normal, dass ein kleines Land so viel Erfolg hat.»

In den Koproduktionen mit anderen Ländern sieht der luxemburgische Produzent Nicolas Steil eine große Chance für den luxemburgischen Film: «Es scheint normal geworden zu sein, dass Luxemburger Filme Preise erhalten. Aber es ist alles andere als normal, dass so ein kleines Land soviel Erfolg hat. Nun müssen wir Durchhaltevermögen bei der Qualität beweisen.»

Seit 30 Jahren macht der Produzent Filme im Großherzogtum und mit ausländischen Partnern, seither hat sich das Land selbst stark verändert: «Luxemburg ist sehr modern geworden, historische Filme kann man hier praktisch nicht mehr drehen, weil die Kulissen fehlen.» Auch einen «Gigantismus» mit hohen Wolkenkratzern suche man im Großherzogtum vergebens, deswegen müssten verschiedene Aufnahmen für «Bad Banks» vor der Frankfurter Skyline gedreht werden.

Doch mit dem Erfolg kommt auch der Stress: «Durch die ganzen Preise wächst der Druck, dass die zweite Staffel mindestens genauso gut werden muss, wie die erste», sagt Steil. Inhaltlich wird sich die zweite Staffel mit den «Jungen Wilden» im Bankwesen beschäftigen, mit Start-Ups und Fintechs. Ein nicht minder kompliziertes Gebiet – perfekt für jede Menge neue Intrigen und Fallstricke, über die die Cast rund um Hauptdarstellerin Paula Beer (als Jana Liekam) und die Luxemburger Schauspielerin Désirée Nosbusch (in der Rolle der Christelle Leblanc) stolpern können.

