Fonds du Logement hat einen neuen Vorsitzenden

Der Verwaltungsrat der Wohnungsbaugesellschaft hat «einstimmig Eric Rosin zum Vorsitzenden ernannt», heißt es in einer Pressemitteilung. Der 48-jährige Diplom-Betriebswirt arbeitete in Deutschland, bevor er 2007 zu ArcelorMittal wechselte, um «den Wert des Immobilienvermögens zu steigern», so der Wortlaut der Mitteilung.

Eric Rosin soll sein Amt am 1. Mai 2018 antreten. Die Ernennung soll die Turbulenzen der letzten Monate an der Spitze des Wohnungsfonds beenden. Am 28. September war Pitt Mathieu zum Vorsitzenden ernannt worden. Allerdings war er etwas mehr als einen Monat später aus «persönlichen Gründen» zurückgetreten.

(L'essentiel)