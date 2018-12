Sozialwohnungen sollen nicht mehr verkauft werden

Artikel per Mail weiterempfehlen

An den steigenden Immobilienpreisen hat sich im Laufe der letzten Jahre wenig geändert. Deshalb hat die neue blau-rot-grüne Regierung beschlossen, den Fokus wieder verstärkt auf die Lösung des Problems zu legen. Bauherren, die Sozialwohnungen und preiswerten Wohnraum errichten, sollen vom Staat begünstigt werden. Darüber hinaus sollen diese Wohnungen und Häuser nicht mehr verkauft werden, sondern nur noch vermietet.

In naher Zukunft wollen die Behörden zudem zwischen Sozialwohnungen und preiswerten Wohnungen unterscheiden. «Wenn jemand in einer Gemeinde mit einem großen Projekt mit vielen Sozialwohnungen ankommt, geraten die Verantwortlichen oft regelrecht in Panik», verrät eine anonyme Quelle aus dem Umfeld der Koalitionsverhandlungen. Das lässt sich entschärfen, indem günstiger Wohnraum nun nicht gleich als Sozialwohnung deklariert wird. Die Unterstützung der Mieter erfolgt über eine zentrale Anlaufstelle.

Außerdem will die Regierung die Grundsteuer überprüfen, die noch auf das Jahr 1941 zurückgeht. Dadurch soll Grundstücksspekulation eingedämmt werden. Leerstehende Wohnungen können zudem dann stärker besteuert werden. Darüber hinaus soll auch die Idee der Agence immobilière sociale, Grundstücke in sogenannten «Baulücken» zu vermieten, um dort modulare Wohneinheiten zu installieren, übernommen werden. Der Ansatz soll «durch die Zahlung einer Jahresmiete» für die Grundstückseigentümer attraktiver gemacht werden.

(Patrick Théry/L'essentiel)