Kongresszentrum Kirchberg krempelt sich um

Die Corona-Pandemie hat dem internationalen Reiseverkehr und damit auch der Organisation von Kongressen einen Riegel vorgeschoben. «Unser exponentielles Wachstum wurde durch die vielen Verlegungen und Absagen gebremst», sagt Patrick Hoffnung, Geschäftsführer von Luxembourg Congrès, der Gesellschaft, die das European Convention Center Luxembourg (ECCL) betreibt.

Während die Zahl der organisierten Veranstaltungen innerhalb eines Jahres nicht so sehr gesunken ist (68 im Jahr 2020 gegenüber 78 im Jahr 2019), sei der Umsatz um bis zu 75 Prozent gesunken. Die Flächen seien zwangsläufig nur sehr selten und in reduzierten Kapazitäten vermietet worden. Die Veranstalter im Palais des Congrès, das sich in zwei Gebäuden in Kirchberg befindet, mussten sich deshalb neu erfinden. Hybrid-Veranstaltungen, bei denen einige Teilnehmer vor Ort sind und andere aus der Ferne zugeschaltet werden, liegen im Trend.

Veranstaltungen, die komplett virtuell abgehalten werden, wachsen dank der Investition in ein Webcasting-Studio mit professionellem Equipment. Auch für kleine und mittelständische Unternehmen, die bisher wenig Interesse an großen Veranstaltungsorten hatten, gibt es nun ein entsprechendes Angebot: «Durch die räumliche Distanz, die es einzuhalten gilt, konnte es angepasst werden», sagt Patrick Hoffnung. In seinem Sanierungsplan will das ECCL nun auch mehr auf nachhaltiger Veranstaltungen setzen, die auf eine umweltverträgliche Weise entwickelt werden.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)