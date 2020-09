Luxemburger Café verliert im Streit um Corona-​​Bußgeld

Wenn sich Kunden ohne Maske stehend in einem Café aufhalten, ist es ein Vergehen des Managers. Das hat jedenfalls das Verwaltungsgericht in einem am Dienstag verkündeten Urteil zum Covid-Gesetz festgestellt. Das Gericht wies die Klage des Managers eines Cafés am Boulevard d'Avranches in Luxemburg ab, der gegen eine Geldstrafe in Höhe von 1250 Euro vorgehen wollte.

Die Geldbuße gegen ihn sei verhängt worden, weil Kunden auf der Terrasse des Lokals ohne Masken aufgestanden wären, um auf die Toilette zu gehen, berichtet Paperjam. Die Polizei hatte das Vergehen am 11. Juli festgestellt.

« Wenn ein Kunde einen anderen mit einem Messer angreift, wird das Café bestraft? Nein »

Der Anwalt des Angeklagten, Edévi Amegandji, hatte insbesondere auf die «Inkohärenz» hingewiesen, das Café oder dessen Manager für das Verhalten seiner Kunden zu sanktionieren. Zumal der Manager nicht da gewesen sei und sein Angestellter die Kunden darauf hingewiesen hätte, sich hinzusetzen oder eine Maske zu tragen, falls sie von ihren Plätzen aufstehen. «Wenn ein Kunde einen anderen mit einem Messer angreift, wird das Café bestraft? Nein», argumentierte Amegandji.

Das Verwaltungsgericht stützte sich bei seinem Urteil auf das Covid-Gesetz vom 17. Juli, das festlegt, dass die Verpflichtung zur Bereitstellung von Sitzplätzen und zum Konsumieren am Tisch den Restaurants und Gaststätten obliegt. Wie Paperjam berichtet, könnte demnach ein Verfahrensfehler dem Café dieses Bußgeld ersparen. «Aber ich plädiere auch für das Prinzip», wird Amegandji zitiert und forderte verhältnismäßigere Kontrollen.

(ol/L'essentiel)