«Papa-​​Urlaub» bald auch für Selbstständige?

Seit 1. Januar können frischgebackene Väter zehn Tage Sonderurlaub in Anspruch nehmen. Bislang kommen nur Privatangestellte in den Genuss dieser Regelung, Beamte müssen sich vorerst noch mit vier Tagen begnügen. Selbstständige Arbeitnehmer hingegen haben derzeit überhaupt keinen Anspruch auf den «Papa-Urlaub», wie die DP-Abgeordneten Max Hahn und Claude Lamberty in einer parlamentarischen Anfrage an Arbeitsminister Nicolas Schmit (LSAP) bedauern.

Schmit scheint dem Vorschlag nicht abgeneigt. «Ich möchte festhalten, dass ich grundsätzlich für die Einführung des Vaterschaftsurlaubs für alle in Luxemburg tätigen Väter, einschließlich der Selbständigen, bin.»

Das Arbeitsministerium sei jedoch nur für Angestellte – und nicht für Selbstständige – zuständig. Schmit erklärte sich jedoch bereit, den Vorschlag für eine Ausweitung des Vaterschaftsurlaubs dem Regierungsrat zu unterbreiten.

(jt/L'essentiel)