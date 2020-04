Prozessionsspinner erobern Parks und Gärten

Ein eigener Garten bietet besonders während der Corona-Pandemie viele Vorteile. Während viele den Großteil ihrer Zeit trotz des guten Wetters in der Wohnung verbringen müssen, können Gartenbesitzer das sommerliche Wetter, das auch in den kommenden Tagen anhalten soll, in vollen Zügen auskosten.

Allerdings sollte man nun genauer hinschauen. Steigen die Temperaturen in den 20-Grad-Bereich, nistet sich auch ein unliebsamer Mitbewohner ein: der Eichen-Prozessionsspinner. Die Raupen verursachen nicht nur Schäden im heimischen Grün, sondern sind auch gefährlich für die Gesundheit. Bei heißem und trockenem Wetter können Hautberührungen mit den Tieren Entzündungen und Juckreiz verursachen.

«Jetzt sollte man die Gift-Raupen genau beobachten und gegebenenfalls Fallen aufstellen, um ihre Zahl zu reduzieren», sagt der Bartringer Landschaftsarchitekt Jean-Luc Hittelet im Gespräch mit L'essentiel.

Keine Engpässe

Desweiteren sei nun der richtige Zeitpunkt gekommen, um die Rasenflächen zu pflegen, Moos zu entfernen und zu Düngenmitteln zu greifen. Außerdem könnten nun Bäume zurückgeschnitten werden. « Sträucher sollten nach der Blüte geschnitten werden und nicht im Herbst, wie viele Leute denken», sagt Hittelet.

Engpässe in den Gartencentern der Baumärkte befürchtet der Fachmann wegen der Corona-Pandemie nicht. «Die Geschäft sind geöffnet. Außerdem kann man die Waren auch online bestellen», so der Landschaftsarchitekt.

