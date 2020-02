Luxemburg soll «gestohlene» Tabaksteuer zahlen

Der französische Lungenspezialist Professor Bertrand Dautzenberg vom Pariser Krankenhaus Pitié-Salpétrière schießt scharf gegen das Großherzogtum: «Luxemburg sollte eine verantwortungsvolle Haltung einnehmen!» Das sagte der Mediziner in einem Interview mit France Info. Angesprochen auf die französische Preiserhöhung für Zigaretten, findet er, dass dies eine «sehr gute» Sache sei. Seiner Meinung nach hat die Erhöhung der Tabakpreise (10 Euro pro Packung) «eine sehr deutliche Wirkung» auf die Zigarettenverkäufe und damit indirekt auch auf die Zahl der Raucher.

Aber Bertrand Dautzenberg prangert gleichzeitig die Tatsache an, dass die gleiche Packung in Luxemburg für 5,30 Euro verkauft wird. «Grenzüberschreitende Einkäufe sind ein Problem», urteilt er. Dautzenberg führt weiter aus: «Die Raucherquote in Frankreich ist in Regionen an den Grenzen zu Luxemburg und Belgien, die viel niedrigere Preise haben, nach wie vor sehr hoch. Vor allem Luxemburg ist ein großer Steuerräuber in Europa: 20 Prozent des luxemburgischen Einkommens werden aus anderen europäischen Ländern gestohlen, und zwar für Tabak, Alkohol und Benzin, die sie billiger verkaufen, obwohl es das reichste Land Europas ist.»

Ausgleichszahlung an andere Länder

Der Lungenspezialist fordert «andere europäische Länder» auf, Druck auf Luxemburg auszuüben. So solle das Großherzogtum, den übrigen Ländern «die Steuern zurückzahlen, die es ihnen stiehlt». Die Gesundheitspolitik Luxemburgs sei in dieser Sache unverantwortlich. Frankreich würde dagegen seit Jahren erfolgreich gegen die gesundheitlichen Folgen des Rauchens vorgehe.

«Da wir heute jede Zigarettenpackung zurückverfolgen können, sehen wir, dass in Luxemburg fünf- oder sechsmal mehr Zigaretten verkauft werden, als in dem Land verbraucht werden» erklärt Dautzenberg und fügt ironisch an: «Ich glaube, die Luxemburger kaufen sie, um sie in ihren Öfen zu verheizen oder aus Steuergründen».

(nc/L'essentiel)