Adem verrechnet sich bei Übergangsvergütung

Als ein von der Adem-Direktorin, Isabelle Schlesser, unterzeichneter Brief bei Elisabeth (Name von der Redaktion geändert) ankam, erlebte sie eine böse Überraschung. In dem Schreiben wurde sie aufgefordert einen Betrag in Höhe von 13.764 Euro an die Arbeitsagentur zurückzuzahlen. Angeblich hatte sie mehr Berufliche Übergangsvergütung erhalten, als ihr eigentlich zusteht.

«Mir wurde das Übergangsgeld im Oktober 2018 bewilligt und ich habe zunächst rund 5100 Euro bekommen. Ab April sind es nun mehr als 2000 Euro weniger. Das ist natürlich eine Menge Geld», sagt Elisabeth. Sie erwägt, rechtliche Schritte gegen die Arbeitsagentur einzuleiten.

Sie ist kein Einzelfall. «Wir haben einige ähnliche Fälle entdeckt und alle Beteiligten sofort per Post und Telefon benachrichtigt. Es wurde nicht berücksichtigt, dass der Bruttobetrag auf 150 Prozent des sozialen Mindestlohns begrenzt ist», heißt es aus der Kommunikationsabteilung der Adem. Für die betroffenen Bürger hat die Agentur keine andere Lösung: «Auf die Gelder, die sie jetzt erhalten, besteht auch ein Anspruch. Die Adem muss nur mitteilen, dass ein Fehler vorliegt und sonst keine weiteren Schritte unternehmen.»

(Gaël Padiou/L'essentiel)