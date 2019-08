Der Wiederaufbau wird mehrere Monate dauern

Eine Woche nach dem Wirbelsturm, der Teile von Petingen und Niederkerschen verwüstet hat, gehen die Wiederaufbauarbeiten weiter und mit dem Einsatz der Dachdecker erst richtig los. «Zunächst musste alles entfernt werden, was noch hätte runterfallen können. Wirklich eingreifen können wir auch erst, wenn die Versicherungsgesellschaften uns die Genehmigung erteilt haben», erklärt Florian der Dach-Firma Sanichaufer Toitures in Foetz.

Laut dem Fachmann «wird es mehrere Monate dauern», bis alle Reparaturen abgeschlossen sind. «Für die am stärksten betroffenen Häuser rechnen wir mit mindestens sechs Monaten. In meiner ganzen Karriere habe ich so etwas noch nie gesehen.» In den schwerwiegendsten Fällen ist die gesamte Dachstruktur verschwunden, in anderen sind die Zinkbereiche übrig geblieben, Schieferplatten sind teilweise durch die Fassaden gedrungen.»

Viele waren überrascht angesichts der unterschiedlichen Schäden zwischen benachbarten Häusern. Einige haben kein Dach mehr über dem Kopf, andere wurden komplett verschont. «Es hat nichts mit der Qualität der Materialien», sondern mit dem Pfad des Tornados zu tun, so der Handwerker.

(Thomas Holzer/L'essentiel)