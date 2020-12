Vater ließ Sohn wegen Corona zwei Monate zuhause

«90 unentschuldigte Unterrichtsstunden»: So lange hatte ein Junge aus Steinsel zwischen dem 23. Oktober und dem 30. November in der Schule gefehlt. Nun hat sein Vater Tom* ein Schreiben der Gemeinde erhalten. Darin fordert die Verwaltung, dass sein Sohn sofort zur Schule zurückkehren solle. «Die vom Gesundheitsministerium ausgesprochene Quarantäne einer Schulklasse befreit ein Kind nicht von seiner Schulpflicht», heißt es im Schreiben.

Der Vierjährige ging seit Oktober nicht mehr in die Schule. Damals wurden seine und eine weitere Schulklasse aufgrund eines Corona-Falles isoliert. Toms Sohn wurde noch am gleichen Abend sowie sechs Tage danach auf Corona getestet – beide Male waren die Ergebnisse negativ. In der Zwischenzeit hätte er in die Schule zurückkehren müssen. «Das fand ich total absurd. Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, meinen Sohn zu Hause zu behalten», sagt der Familienvater. Anschließend meldete die Lehrerin die Abwesenheiten. Als es einen Monat später erneut zwölf weitere Fälle in der Schule gab, fühlte sich der Familienvater, der die Corona-Maßnahmen in der Schule als «unzureichend» empfindet – in seiner Meinung bestärkt. «Ich arbeite im Homeoffice, kaufe online ein und meine Familie tut alles, um sich zu isolieren», sagt er.

Schulpflicht ab vier Jahren

In Luxemburg besteht ab dem 4. Lebensjahr eines Kindes eine allgemeine Schulpflicht. «Das ist sowohl für seine soziale als auch seine schulische Entwicklung wichtig. Und in diesem Alter macht ein Monat viel aus», wie Muriel Hacart, Leiterin des sozialpädagogischen Dienstes der Gemeinde betont. Die Kinder würden in dieser Zeit viel lernen, erklärt sie.

Für Tom gehe es nicht darum einen Standpunkt zu verteidigen oder ein Vorbild zu sein. Er wolle auch nicht grundsätzlich die Schulpflicht in Frage stellen. Sein Sohn sei Asthmatiker, erklärt Tom, dennoch sei seine Situation die gleiche wie bei allen Eltern. «Es war am Anfang nicht meine Absicht, ihn zwei Monate lang zu Hause zu behalten. Doch in Anbetracht der Situation möchte ich die Wahl haben es zu tun, wenn ich die Möglichkeit dazu habe», sagt er. Nach Erkundigung über etwaige Rechtsmittel entschloss er sich letztendlich dazu – in Erwartung eines Impfstoffes – seinen Sohn wieder in die Schule zu schicken.

* der Name wurde geändert

(Nicolas Martin/L'essentiel)