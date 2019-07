Unterwegs mit Xavier Bettel als Reiseleiter

Artikel per Mail weiterempfehlen

Einen Regenschirm hielt der Premierminister nicht in die Höhe, als er am Sonntagnachmittag Reiseleiter spielte. Aber Xavier Bettel erledigte seinen Job wie ein Profi. «Man hatte gar nicht den Eindruck, dass er überhaupt ein Premierminister ist. In unserem Land sind selbst Bürgermeister distanziert», hielten Claire und Jean-Paul aus Frankreich verblüfft fest.

Für das Projekt «Guide For One Day» zeigte Xavier Bettel 25 Besuchern seine Lieblingsplätze. Dazu gehörte auch sein persönlicher Arbeitsbereich.

«Die Werke, die man hier sieht, gehören nicht mir, aber die Einrichtung ist Teil meiner privaten Sammlung», erklärte Bettel beim Gang durch die Räumlichkeiten des Staatsministeriums. Von hier aus ging es weiter über die Place Clairfontaine hinunter zum Chemin de la Corniche zum – für Xavier Bettel – «schönsten Balkon Luxemburgs».

Das Highlight der Tour: Xavier Bettel selbst

Die Lieblingsgalerie des Premiers liegt an der Place du Marché-aux-Poissons. «Ich gehe oft ins Konschthaus beim Engel. Wie man sehen kann, liebe ich Kunst», erklärt der Regierungschef zwischen den Selfies, die er geduldig mit Passanten machte. Er selbst, da waren sich die Besucher der Tour einig, war das eigentliche Highlight der Stadtführung.

«Besonders spannend war es, den Arbeitsbereich des Premierministers zu entdecken und seine persönlichen Gegenstände zu sehen», sagten Claire und Jean-Paul, das Paar aus Frankreich, am Ende der Tour. Aena, 21 Jahre alt, kam mit ihrer Mutter. «Die Stadt mit den Augen von Herrn Bettel zu sehen, war eine großartige Erfahrung. Er ist ein sehr guter Reiseleiter», sagte die Luxemburgerin. Weitere Touren sind vorerst dennoch nicht geplant.

(Ana Martins/Kai Iliev/L'essenteil/mb)