«Wir werden mehr oder weniger normal wieder zur Schule gehen können», sagt Virginie, Lehrerin für Erdkunde und Biologie an der Privatschule Notre-Dame Sainte-Sophie in Luxemburg. Sie und ihre Kollegen stecken zurzeit mitten in den Vorbreitungen für das neue Schuljahr, das so normal wie möglich sein soll. «Wir werden wieder zu vollen Stundenplänen zurückkehren und ganze Klassen unterrichten», erklärt die 43-Jährige.

Dennoch wird der Schulalltag anders ausfallen. «Wir müssen natürlich die Abstandsregel einhalten. Außerdem herrscht in unserer Schule während des Unterrichts Maskenpflicht», sagt Virginie. Sie rechnet damit, immer wieder Lösungen für bestimmte Situationen finden zu müssen – und das eine ganze Zeit lang: «Ich gehe davon aus, dass uns das Virus noch länger begleiten wird. Wir müssen tun, was wir können.»

Der Bereich um die Tafeln und die Lehrerpulte hat die Schule freigeräumt, damit die Lehrer von Zeit zu Zeit ihre Masken abnehmen können. Die etwa fünfzehn Schüler, die auf einen Klassensaal kommen, erhalten allesamt einen eigenen Tisch. Am Waschbecken steht Seife und ein Desinfektionsmittel bereit. Trotz der Herausforderungen blickt Virginia dem neuen Schuljahr mit Vorfreude entgegen: «Ich freue mich auf meine Schüler und Kollegen. Ich habe mir viele Projekte ausgedacht, um das Jahr so angenehm wie möglich zu machen.»

(Noémie Koppe/L'essentiel)