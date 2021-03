Ausgangssperre lässt die Einbrecher kalt

In der dunklen Jahreszeit treiben besonders viele Einbrecher ihr Unwesen. Das war trotz der Coronakrise und der Tatsache, dass die Menschen viel mehr Zeit zu Hause verbrachten, der Fall. Zwar hat es in Luxemburg im Zeitraum von Oktober 2020 bis Januar 2021, verglichen mit dem Vorjahr, deutlich weniger Einbrüche gegeben. Die Zahl ist von rund 600 auf 400 zurückgegangen, wie aus einem Bericht der Police Grand-Ducale hervorgeht. Allerdings wurden gleichzeitig deutlich mehr Einbruchsversuche gezählt: Die Zahl ist von 240 auf 450 gestiegen.

Der Minister für Innere Sicherheit, Henri Kox (Déi Gréng), hat sich nun in einer parlamentarischen Stellungnahme zu diesen Zahlen geäußert. Der CSV-Abgeordnete Léon Gloden hatte beanstandet, dass sich an der Einbruchsbilanz trotz der Tatsache, dass die Menschen deutlich länger zu Hause waren, fast nichts geändert hat: Die 200 Fälle, in denen die Einbrecher in diesem Jahr nicht in die Häuser kamen, seien zu den Versuchen hinzugekommen.

«Illusorische» Rekrutierungspläne

Kox erklärte, dass das gleiche Phänomen zuletzt auch in Deutschland aufgetreten sei. Die Täter seien aufgrund von besserer Absicherung nicht mehr in die Wohnungen und Häuser gekommen oder durch die Polizei, Alarmanlagen oder aufmerksame Nachbarn gestört worden. Die Police Grand-Ducale sei im von Oktober 2020 bis Januar 2021 in diesem Zusammenhang 30 Prozent mehr Streifen gefahren als in der Vorsaison. Allerdings hätten sich die zusätzlichen Aufgaben, die durch die sanitären Auflagen notwendig wurden – etwa die Kontrolle der Einhaltungen der Ausgangssperre – sich negativ auf den Kampf gegen Einbrecher ausgewirkt. Die Polizei wolle weiterhin verstärkt auf großangelegte Kontrollen setzen – beispielsweise in der Urlaubszeit.

Des Weiteren führt der Minister aus, dass es die Einbrecher insbesondere auf Garagen und Kellerräume abgesehen hätten, um sich Zutritt zu den Gebäuden zu verschaffen. Besonders in Mehrfamilienhäusern in Luxemburg-Stadt (35 Prozent aller Einbrüche und Einbruchsversuche im Land) sei dies registriert worden. Hier habe die Polizei die Bewohner bereits über Gegenmaßnahmen informiert.

Kox zeigt sich auch weiterhin zuversichtlich, dass im kommenden Jahr durch Neueinstellungen etwa 200 zusätzliche Polizisten für Sicherheit auf den Straßen sorgen. Die Polizeigewerkschaft SNPGL hatte den Rekrutierungspläne der Regierung als «illusorisch» bezeichnet.

