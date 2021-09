Prinz Charles besucht den «Päiperleksgaart»

Ein Ort, an dem leuchtende Kinderaugen und strahlende Gesichter auf der Tagesordnung stehen: Der Schmetterlingsgarten in Grevenmacher. Auch beim kleinen Prinz Charles hat er seine Wirkung nicht verfehlt, wie der großherzogliche Hof auf den sozialen Medien zeigt. Gemeinsam mit seinen Eltern, dem erbgroßherzoglichen Paar, ließ er sich in den Bann der Kulisse ziehen. Auf 600 Quadratmetern konnten der Prinz und seine Eltern die bunten Insekten bestaunen und die vielfältige Pflanzenwelt entdecken. Die Schmetterlinge teilen sich das Gewächshaus mit Chamäleons und Schildkröten.

Der «Päiperleksgaart» wird von der Genossenschaft «Yolande Coop» verwaltet und ist seit 2011 eine Werkstatt für berufliche Integration, die Menschen mit Behinderungen einstellt.

(L'essentiel)