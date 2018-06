Neue Verfassung wird für 2020 erwartet

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die fünfte Verfassung seit der Unabhängigkeit von 1839 steht in den Startlöchern. In etwa zwei Jahren soll das Großherzogtum eine neue Staatsordnung bekommen. Am Mittwoch hat der zuständige Ausschuss den Bericht über die Änderungen der künftigen Verfassung vorgelegt. Anfang Juni wurde das Projekt einstimmig angenommen.

Der Text ist das Ergebnis eines langen Prozesses, der vor mehr als zehn Jahren eingeleitet wurde. Mit einer neuen Verfassung wollen die Verantwortlichen die Realität in Luxemburg besser widerspiegeln. «Dies ist keine Revolution, sondern eine echte Evolution. Sie entspricht den Bedürfnissen von Bürgern einen modernen Demokratie», sagte Alex Bodry (LSAP), Vorsitzender der Parlamentskommission.

Verfassungsreferendum 2020

Der Entwurf enthält 132 Artikel, von denen fast die Hälfte neu sind oder geändert wurden. «Wir haben uns auf die Kontinuität und die Entwicklung von Institutionen konzentriert, die das Funktionieren des Staates regeln. Aber auch der Schutz von Freiheit und Rechten spielt eine zentrale Rolle», erklärt Paul-Henri Meyers (CSV), stellvertretender Vorsitzender der Kommission.

Fast alle Fraktionen der Arbeitsgruppe haben den Entwurf angenommen. Nur Déi Lenk enthielten sich. Dennoch ist unklar, wann die neue Verfassung angenommen wird. «Es ist die Aufgabe des nächsten Parlaments nach den Wahlen am 14. Oktober, den Text in seiner jetzigen Form anzunehmen oder ihn anzupassen», sagten die Mitglieder des Ausschusses. Die erste Abstimmung ist für die zweite Hälfte 2019 vorgesehen. Anfang 2020 solle es demnach zu einem Verfassungsreferendum kommen. Frühestens im gleichen Jahr könnte die neue Verfassung dann inkrafttreten.

(Pascal Piatkowski/L'essentiel)