Brücke in Vianden ist nicht baufällig

Ist die Our-Brücke am Eingang Viandens unsicher? Weil einige Bürger dieser Meinung sind, richtete der DP-Abgeordnete André Bauler eine parlamentarische Anfrage an das Mobilitätsministerium. Wie alle anderen Bauwerke dieses Typs, sei die Brücke 2018 inspiziert worden. Eine neue Prüfung erfolge 2021, wie Minister François Bausch in seiner Antwort am Freitag mitteilt.

Bei der Inspektion 2018 seien lediglich «einige Unvollkommenheiten» festgestellt worden – wie abgeblätterter Putz und Abnutzung des Betons. Die Mängel haben nach Angaben des Ministers jedoch keinen Einfluss auf die Stabilität der Brücke, es handele sich um «ästhetische Mängel». Das Bauwerk aus dem Jahr 1952 «ist immer noch in gutem Zustand», fügt der Minister hinzu. Vor der Inspektion im nächsten Jahr sei daher keine Renovierung geplant.

(nc/L'essentiel)