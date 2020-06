Hier kann im August in die Pedale getreten werden

Die Straßen, die im August für den Verkehr gesperrt werden sollen, um freie Fahrt für Fahrradfahrer zu ermöglichen, sind jetzt bekannt. Das Ministerium für Mobilität hat am Donnerstag eine Liste von Abschnitten veröffentlicht, die zumindest für einen Teil des Monats komplett für den Verkehr gesperrt werden. Insgesamt sind zehn Straßen betroffen. Ursprünglich hatte das Ministerium am 5. Juni 16 Sektoren vorgeschlagen. «Mehrere Kommunen haben sich entschieden, das Projekt nicht umzusetzen», so eine Sprecherin.

Vom 1. bis zum 31. August:



Steinbrücken - Leudelingen

Alzingen - Syren

Syren - Moutfort

Obersyren - Mensdorf

Mondorf - Ellingen

Mamer - Kopstal

Dommeldingen - Beggen

Sandweiler - cimetière américain



An den August-Wochenenden:

Kopstal-Schönfels



Am 1. und 2. August

Göderingen - Weiswampach - Clerf - Enscheringen

Einige Straßen werden, wie vom Ministerium angedacht, den ganzen Monat lang nur für Fahrräder, Anwohner, RGTR-Busse und Einsatzfahrzeuge befahrbar sein. Andere werden nur für einige Tage oder nur an Wochenenden freigegeben, je nach Nutzung der betreffenden Straße. Für jeden Abschnitt muss ein vertretbarer Umweg für die Autofahrer vorhanden sein.

(jg/L'essentiel)