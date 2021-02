Kriselnde Luxair verzichtet auf Crémant an Bord

Luxair leidet trotz einem Anstieg der Buchungen für bestimmte Ziele in den vergangenen Karnevalsferien weiterhin unter der Corona-Pandemie. «In den letzten Monaten musste Luxair einen deutlichen finanziellen Rückgang hinnehmen», räumt das Unternehmen ein und erklärt, dass man versuche, «Lösungen zu finden und sich so gut wie möglich auf die kommenden Monate vorzubereiten». Der Konzern erwartet «eine leichte Verbesserung für die Osterferien und eine wirkliche Erholung ab Juni 2021».

Auf Reiseflughöhe spüren auch die Passagiere eine Veränderung. Der beliebte luxemburgische Crémant wird nicht mehr an Bord serviert. «Im Herbst 2020 startete Luxair eine Ausschreibung für die Produktion einer individuellen Flasche Sekt, die an Bord ihrer Flugzeuge serviert werden soll. Das Angebot eines Familienunternehmens aus dem Elsass, das diesen im Jura produzierten Chardonnay vorschlug, wurde aufgrund seiner Wettbewerbsfähigkeit ausgewählt», so die luxemburgische Airline auf Anfrage.

Sobald sich die Situation verbessere, beabsichtige Luxair aber zu ihrem Vorkrisen-Catering zurückzukehren. Crémant-Fans dürfen also noch hoffen. Die Airline betonte aber auch, dass man sich «in Richtung Produktplatzierung bewegt, indem man seine Türen für Kooperationen mit Partnern öffnet, die an Bord der Luxair-Flugzeuge präsent sein wollen».

(jw/L'essentiel)