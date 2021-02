Behelfsparkplatz an der Cloche d'Or ist fast fertig

Viel fehlt nicht mehr bis zur Fertigstellung. Die Bauarbeiten für den provisorischen P&R Parkplatz am neuen Nationalstadion an der Cloche d'Or sind zu «97 Prozent» abgeschlossen. Das bestätigte die Stadt Luxemburg gegenüber L'essentiel. «Insbesondere sind noch verschiedene Markierungen und die Installation einiger Straßenlaternen zur Beleuchtung zu erledigen», heißt es von Seiten der Stadt weiter. Nach der Fertigstellung wird der behelfsmäßige Parkplatz 600 Stellplätze bieten.

Danach wird aber an der Cloche d'Or erst richtig der Spaten geschwungen: Das richtige P&R-Parkhaus Cloche d'Or soll erst Mitte 2023 fertiggestellt werden. Das Projekt begleitet den Tram-Ausbau, der bis 2023 das Stadtviertel erreichen soll. Das Provisorium soll nach einer Entscheidung der Stadtverwaltung verhindern, dass das neue Nationalstadion bis zur Fertigstellung des geplanten Projekts ohne Parkplätze dasteht. Wann das neue Stadion in Betrieb gehen kann, entscheidet sich dagegen in den nächsten Wochen.

(ol/L'essentiel)