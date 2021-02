Luxemburg schaut mit Sorge nach Frankreich

In Frankreich ist die Corona-Lage weiterhin angespannt. Im Département Moselle an der deutschen Grenze hatte es zuletzt einen heftigen Ausbruch mit mutierten Viren gegeben – vor allem die südafrikanische und die brasilianische Variante sind dort aufgetreten. Frankreichs Europa-Staatssekretär Clément Beaune warnte am Montagvormittag vor «bösen Überraschungen» an der Grenze und wollte sich mit den Regierungschefs der drei benachbarten Bundesländer Saarland, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg abstimmen. Christophe Arend, Abgeordneter aus Forbach (Moselle) in Paris forderte eine gemeinsame Strategie beider Länder – vor allem auch mit Blick auf die Tests.

In Luxemburg hat gestern das Gesundheitsministerium seine Besorgnis über die Situation im Département Moselle zum Ausdruck gebracht. «Die Lage wird genau beobachtet. Es werden technische Mittel eingesetzt, um eine strukturierte und regelmäßige Zusammenarbeit mit den französischen Labors der Großregion zu etablieren», heißt es aus dem Ministerium. Die luxemburgischen Laboratorien, insbesondere das LNS, und die französischen Laboratorien arbeiten gemeinsam an der Sequenzierung.

«Die Angst vor Mutationen ist verständlich, aber das Virus lässt sich nicht durch Grenzen aufhalten. Nur systematische Impfungen und die Einhaltung der Hygienevorschriften können helfen», betont das Ministerium. Man setze auf wissenschaftliche Zusammenarbeit anstatt auf Grenzkontrollen.

(nm/L'essentiel/dpa)