Das können Allergiker gegen Beschwerden tun

Laufende Nase, Niesen, tränende Augen, und bei schwereren Fällen sogar Asthma oder Bronchitis. So vielfältig können die Symptome bei Allergikern aussehen. Die Allergie-Saison ist in vollem Gange. Derzeit fliegt «vor allem Birke, die am allergieauslösendsten ist und die meisten Probleme bereitet», sagt Professor Patrick Koch, Allergologe an den Robert-Schuman-Kliniken.

«Jedes Szenario ist möglich. Man kann seit der Kindheit auf Gras oder Birkenpollen allergisch sein, und dann verschwindet es im Alter von 40, 50, 60 Jahren. Es gibt wirklich keine Regeln, aber im Allgemeinen sind es immer noch die jüngeren Menschen, die sich sensibilisieren», fügt der Spezialist hinzu.

So können Sie sich helfen lassen

Zusätzlich zur normalen Allergie kann das Phänomen der Kreuzallergien auftreten. So leiden Pollenallergiker zusätzlich unter geschwollenen Lippen oder Zunge, manchmal auch unter stechendem Juckreiz in der Kehle, wenn sie bestimmte Früchte, insbesondere Kernobst, zu sich nehmen. «Antikörper gegen Pollen reagieren auch auf bestimmte Inhaltsstoffe in diesen Früchten. So werden Symptome verursacht. Eine Nahrungsmittelallergie ist nicht auf Nahrungsaufnahme, sondern auf Pollen zurückzuführen», erklärt der Experte weiter.

Zur Behandlung von Allergien ist eine Desensibilisierung in Form von Spritzen oder Tabletten möglich. «Bei Gras- oder Birkenpollen funktioniert es sehr gut mit 80-prozentiger Erfolgsgarantie, aber man muss es drei Jahre lang machen», so der Allergologe.

(L'essentiel)