Petition fordert eine U-​​Bahn für Luxemburg

Kaum ist die feierliche Einweihung der Tram über die Bühne gegangen, soll in Luxemburg-Stadt das nächste Großprojekt für den öffentlichen Verkehr angegangen werden – jedenfalls, wenn es nach dem Willen eines Bürgers geht. In seiner Petition, die er Ende Dezember einreichte, fordert er den Bau einer hauptstädtischen U-Bahn, die an alle bestehenden Verkehrsnetze angeschlossen wird.

Ein weiterer Text sieht vor, dass im gesamten Großherzogtum Feuerwerkskörper künftig weder verkauft, noch genutzt werden dürfen. Er wurde passenderweise an Neujahr eingereicht. Zudem fordert ein Vorschlag, dass Grundschüler künftig auch im Falle eines Umzuges ihrer Familie weiterhin an ihrer «alten» Schule bleiben dürfen. Derzeit müssen die Kinder üblicherweise in Klassen ihrer neuen Gemeinde wechseln.

Um die Rechte behinderter Menschen sorgen sich die Verfasser zweier weiterer Petitionen. Darin geht es um den kostenlosen öffentlichen Transport für Menschen, die eine Behindertenrente beziehen, einen obligatorischen barrierefreien Zugang für Geschäfte. Außerdem hat ein Text das Ziel, dass Parlamentsberichte in Zukunft im Internet frei zugänglich sind. Bevor die genannten Petitionen unterschrieben werden können, müssen sie noch von der zuständigen Kommission freigegeben werden.

