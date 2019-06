Luxemburg steht eine stürmische Nacht bevor

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zurzeit befindet sich Luxemburg im Bereich warmer und leicht labiler Luftmassen. Wie der Wetterdienst Météolux mitteilt, verstärkt sich derzeit ein Gewittersystem über Ostfrankreich. Es erreicht in der Nacht das Großherzogtum und bringt heftige Regenfälle mit. Deshalb haben die Wetterfrösche vom Findel die gelbe Warnstufe für die Zeit zwischen 1 Uhr und 7 Uhr ausgerufen. Örtlich können die Regenmengen 15 Liter pro Quadratmeter erreichen.

So wird das Wetter!







Am Samstagmorgen zieht das Regengebiet dann allmählich Richtung Nordosten ab. Regenschauer sind aber noch bis in den Abend hinein möglich. Der Himmel ist dabei aufgelockert bewölkt, das Thermometer zeigt maximal 22 Grad an.

Der Sonntag wird freundlicher. Es bleibt bei wechselnder Bewölkung trocken. Zur Mitte der Woche sind dann 30 Grad möglich.

(sw/L'essentiel)