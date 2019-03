«Barbarischer Akt gegen friedliche Anhänger»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wenige Stunden nach dem Anschlag auf zwei Moscheen in Christchurch, Neuseeland, äußerten die Vertreter der muslimischen Gemeinschaft Shoura ihr Entsetzen und ihre Besorgnis über die grausame Tat.

«Die Shoura verurteilt die Brutalität und Grausamkeit dieser barbarischen Handlungen, die gegen friedliche Gläubige verübt wurden, aufs Schärfste». Die Shoura drückt in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung den Opfern und Angehörigen nicht nur ihr Beileid aus, sondern ruft Muslime zeitgleich dazu auf, «wachsam gegenüber solch islamfeindlicher Handlungen» zu sein. Die Shoura verurteile zudem alle Formen von Hass und Gewalt und kämpfe täglich gegen alle Formen von Diskriminierung, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Islamophobie.

Bei dem Anschlag in der neuseeländischen Stadt Christchurch wurden mindestens 49 Menschen getötet. Der rechtsextreme Terrorist, ein 28-jähriger Australier, streamte das Massaker in den sozialen Netzwerken und veröffentlichte ein fremdenfeindliches Manifest, in dem er sein Handeln begründet. Er wurde von der Polizei verhaftet.

(th/L'essentiel)