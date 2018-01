Darauf sollten Sie beim Kauf von Immobilien achten

5000 Anfragen von Verbrauchern gehen jedes Jahr beim Luxemburger Konsumentenschutz ULC ein. Etwa die Hälfte der Fälle betreffen Probleme oder Beratungsgesuche zu Immobilien und Mietfragen. «Wir reden hier von einem enormen Aufwand», sagt Pascal Koehnen, Leiter der Rechtsabteilung der ULC. Um Verbraucher bei der Erfüllung ihrer Wohnträume besser zu unterstützen, hat die «Union Luxembourgeoise des Consommateurs» kürzlich einen Ratgeber mit Warnhinweisen für den Immobilienkauf veröffentlicht.

Die von der Regierung mitfinanzierte Broschüre «Erwerb oder Bau einer neuen Immobilie: Informationen und wichtige Ratschläge» (34 Seiten) ist bei der ULC gegen einen Unkostenbeitrag von 5 Euro erhältlich. ULC-Mitglieder erhalten ein kostenloses Exemplar. Den Ratgeber gibt es in deutscher und französischer Fassung.

«Häufig geht es um einfachste Dinge, die vor der Unterschrift vergessen werden», erklärt Koehnen. «Wer ein Appartement ersteht, sollte sich beispielsweise im Klaren sein, dass er in Wahrheit nur Mit-Eigentümer eines Wohnhauses wird.» Schließlich gibt es in einer Residenz gemeinsam genutzte Bereiche wie eine Garage, einen Keller oder einen Lift, die von der Eigentümergemeinschaft («copropriété») auch gemeinsam instand gehalten – sprich bezahlt – werden müssen.

Auswahl des richtigen Anbieters

Für viele Verbraucher stellt sich die Frage, welchen Immo-Firmen sie überhaupt vertrauen können. Der ULC-Experte vergleicht die Auswahl des richtigen Anbieters mit einer «Lotterie»: Endgültig sicher könne man nie sein. Käufer sollten versuchen, so viele Informationen wie notwendig über einen Bauherren oder einen Makler in Erfahrung zu bringen: «Fragen Sie Ihnen am besten Löcher in den Bauch.» Auch das Firmenverzeichnis (RCS) bietet mitunter «spannende» Einblicke.

Wildwuchs auf dem Immobilienmarkt

Die «Chambre immobilière» (CIGDL) – eine ASBL, die 180 Unternehmen aus der Branche vertritt – räumt ein, dass in den vergangenen Jahren ein Wildwuchs auf dem heimischen Immobilienmarkt entstanden sei. Dies sei durch Neugründungen, Betriebsschließungen und «verschiedene Praktiken» zu erklären, sagt CIGDL-Präsident Jean-Paul Scheuren. «Jedes Jahr sperren etwa 100 neue Anbieter auf und genauso viele machen wieder dicht.»

Die rasante Preisentwicklung – eine 80-Quadratmeter-Wohnung ist heute im Schnitt 30 Prozent teurer als noch 2010 – lockt so manchen zwielichtigen Goldgräber ins Land. Für Kunden wird es so immer schwerer, professionelle von dubiosen Maklern zu unterscheiden. Insgesamt zählt Luxemburg laut Statec bereits an die 1100 Immobilienagenturen, viele davon agieren allerdings nur im «Nebenerwerb». «Wir haben uns daher schon 2010 entschieden, einen Ethikkodex und eine Qualitätscharta einzuführen», sagt Scheuren. «Diese sind für sämtliche Mitglieder der Immobilienkammer verpflichtend.» Im Umkehrschluss bedeutet dies allerdings nicht, dass Nicht-Mitglieder automatisch unseriös arbeiten.

Anmerkung von Statec: Bei den Zahlen handelt es sich jeweils um jene Firmen und selbstständige Personen, die «Immobilienagentur» als «Hauptaktivität» ausüben. Allerdings lässt sich nicht genau feststellen, ob die Immobilien-Aktivität deren Haupt- oder Nebenberuf ist.

Wenn Unregelmäßigkeiten bei einer Transaktion auftauchen, können Verbraucher die «Commission de Discipline» der Immobilienkammer einschalten. Zehn bis 20 Fälle landen jedes Jahr vor diesem Gremium. Die Chambre versucht als Mediator zwischen Konsument und Agentur aufzutreten. «Die Sanktionen können von einer Mahnung bis hin zum Ausschluss aus dem Verband gehen», sagt Scheuren. Zumeist betreffen die Beschwerden Firmen, die gar nicht Mitglied sind in der ASBL. Von kaufbaren Qualitäts-Labels, wie sie in jüngster Zeit auf dem Markt auftauchen, hält Scheuren wenig: «Die Mitgliedschaft bei der Immobilienkammer ist allein schon ein Qualitätssiegel. Das Problem des Wildwuchses in der Branche kann niemand besser lösen als ein unabhängiger Berufsverband.»

Baumängel sofort dokumentieren

Leider fallen vielen Käufern die Probleme erst auf, nachdem die Tinte auf dem Notariatsakt trocken ist – oder der Schlüssel für das neue Zuhause übergeben wird. Eventuelle Baumängel sollten sofort dokumentiert und der Bauträger damit konfrontiert werden, rät Konsumentenschützer Koehnen. Schon bei Erstellung des «Cahier des charges», der detaillierten Beschreibung für ein Wohnungsbauprojekt, müssen Käufer auf der Hut sein: «Wenn das Lastenheft unvollständig ist, steht die Tür für Missbrauch ganz weit offen.»

Viele Streitfälle können einvernehmlich gelöst werden, doch manchem frustrierten Häuselbauer bleibt nur der Gang vors Gericht, um sein Recht durchzusetzen. Jedes Jahr gibt es an die 50 bis 60 Beschwerden, die die ULC an die Justiz weiterträgt. Auch hier hat etwa die Hälfte mit dem Wohnungswesen zu tun.



