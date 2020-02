A31 durch brennenden Lkw blockiert

Am frühen Mittwochnachmittag gab es mehrere Unfälle auf der A31 in Richtung Luxemburg. In Kanfen brannte ein Lastwagen. Aufgrund des Einsatzes von Polizei und Feuerwehr wurde die A31 auf Höhe des Brandes gesperrt. Der Verkehr wird zur Ausfahrt Kanfen-Hettange umgeleitet.

Auch in La Maxe stockt der Verkehr bis Mondelange. Mindestens drei weitere Unfälle wurden registriert.

+++ Update folgt +++

(L'essentiel)