Neue Corona-​​Hilfen für Luxemburgs Firmen

Luxemburg erweitert die finanziellen Hilfen für die durch Corona in Schieflage geratenen Unternehmen im Land. Das teilten Kulturministerin Sam Tanson (Déi Gréng), Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) und Mittelstands- und Tourismusminister Lex Delles (DP) am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Luxemburg mit. Der Regierungsrat hat am Freitag zwei entsprechende Gesetzesentwürfe angenommen, wie Delles im Rahmen der Konferenz sagte.

Der Fonds de relance et solidarité wird demnach ausgeweitet und die Corona-Hilfen sollen verlängert werden. Außerdem bekommt die besonders getroffenen Branchen Tourismus, Event und Kultur eine spezielle Hilfe im Rahmen des Fonds. Eine Direkthilfe soll nach der Zahl der Mitarbeiter gestaffelt werden. Für jeden aktiven Mitarbeiter erhalten die Firmen je 1250 Euro und für jeden Mitarbeiter in Kurzarbeit gibt es 250 Euro.

Kostenerstattung

Dazu kommt eine Beihilfe zur Kostendeckung. Diese Hilfe soll ab Umsatzeinbußen in Höhe von 40 Prozent über einen Zeitraum von fünf Monaten gezahlt werden. Als Vergleichszeitraum gilt der November des Vorjahres. Kleine und Kleinstbetriebe können bis zu 90 Prozent dieser Kosten erstattet werden, bei größeren Unternehmen ist die Erstattung auf 70 Prozent gedeckelt. Von diesen Kosten wird die durch Kurzarbeit gezahlte Hilfe abgezogen.

Die Hilfen sollen zusätzliche Unterstützung bei besonders von der Corona-Krise gebeutelten Unternehmen leisten. Deshalb werden sie zusätzlich zu den rückzahlbaren Hilfen und dem Kurzarbeitergeld angeboten. Durch die Krise seien in der Kultur und Veranstaltungsbranche zahlreiche Veranstaltungen ausgefallen, wie Kulturministerin Sam Tanson anmerkte. Gleichzeitig habe man in diesen Sektoren einen Schwachpunkt in den bisherigen Hilfen identifiziert, weshalb man hier nun gegensteuern wolle. Auch das Europarecht habe Hilfen in diesem Bereich zunächst vereitelt.

Kultur rückt in den Fokus

Künftig sollen auch Kleinunternehmer und Freelancer aus der Film- und Musikszene staatliche Hilfen in Anspruch nehmen können. Bei der Kultur könne man sich keinen Totalausfall der Branche erlauben, so die Ministerin. Deshalb wolle man auch über das Format eines Onlineseminars im Kontakt mit der Branche und ihren Vertretern bleiben. Das Seminar soll alle zwei Wochen stattfinden.

Zum Schluss blickt Franz Fayot auf die Gesamtsituation in der Luxemburger Wirtschaft. Die Prognose der EU-Kommission für Luxemburg sei nicht gut, wie der Minister erläutert. So bleibe für 2020 ein Rückgang von 4,5 Prozent. Dieses Minus aufzuholen dauert nach der Prognose mindestens bis 2022. Für Luxemburg bleibe die Kurzarbeit deshalb eines der wichtigsten Elemente um die Konjunktur am Laufen zu halten. Aber der Patient Wirtschaft sei noch lange nicht über den Berg, betonte Fayot.

Kurzarbeit verlängert

Die Kurzarbeit wird bis Ende Juni 2021 verlängert. 375.000 Arbeitnehmer haben bisher von diesem Instrument profitiert. Außerdem habe man sich auf eine Verlängerung der staatlichen Bürgschaften für Kredite verständigt, die ebenfalls um sechs Monate verlängert werden. Wenn Unternehmen sich besonders für die Bekämpfung der Krise verdient gemacht haben, könnten diese Firmen besondere Hilfen beantragen.

Eine gewerkschaftliche Forderung nach einer Mietpreisbremse für Gewerbemieten lehnte Mittelstandsminister Lex Delles dagegen ab. Insolvenzen seien auf dem Niveau des Vorjahres geblieben, erläutert Sam Tanson. Insgesamt sollen die neuen Hilfen den Staatshaushalt 2020 nicht weiter belasten als dies ohnehin der Fall ist, erklärt Wirtschaftsminister Fayot.

(L'essentiel)